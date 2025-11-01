В Белгородской области сбежал задержанный за убийство и изнасилование военнослужащий

Из-за под стражи сбежал рядовой Алексей Кострикин, задержанный два дня назад за убийство жителя Белгородской области и изнасилование его жены. О его побеге сообщил на утреннем заседании областного правительства губернатор Вячеслав Гладков.

«Вчера поздно вечером военнослужащий, который совершил тяжкое преступление, совершил побег из-под охраны. Сейчас правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для его обнаружения и поимки»,— рассказал господин Гладков.

Губернатор попросил «по возможности усилить количество задействованных в этом сотрудников» правоохранительных органов. «Поднять всю самооборону, поднять все ДНД (добровольные народные дружины), выйти на взаимодействие с отделениями полиции»,— добавил он.

Если военнослужащего не задержат к ночи, нужно будет усилить патрули военной полиции в приграничных районах — в первую очередь, в Шебекинском и Белгородском районах, уточнил Вячеслав Гладков.

Местное издание «Фонарь» опубликовало ориентировку сбежавшего. Помимо его фотографии указаны основные приметы мужчины: рост 170–175 см, короткая стрижка, одет в военную форму.

По версии следствия, Алексей Кострикин убил владельца частного дома в поселке Новая Таволжанка, после чего изнасиловал его жену. Мужчина был задержан 30 октября. Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и об изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Спустя сутки военному вменили разбойное нападение (ч. 3 ст. 162 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

«Фонарь» писал, что жертвой убийства был 56-летний сотрудник крупного шебекинского предприятия, а его жена работает школьной учительницей.