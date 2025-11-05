Под Белгородом задержан беглый рядовой, подозреваемый в убийстве и изнасиловании

Управление Следственного комитета по Белгородской области сообщило о задержании рядового ВС РФ Алексея Кострикина, который ранее сбежал из-под стражи. Сейчас его доставляют в военный следственный отдел по Белгородскому гарнизону.

Военнослужащего обнаружили в селе Вознесеновка, расположенном менее чем в двух десятках километров от Новой Таволжанки. Судя по видео с места, он был одет в гражданскую одежду. Предположительно, получил ранение.

В конце октября в отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и изнасиловании (ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ). По данным следствия, в приграничном селе Новая Таволжанка он ворвался в жилой дом, убил хозяина и изнасиловал его жену. О задержании подозреваемого было объявлено 30 октября. На следующий день стало известно о побеге фигуранта. В СКР заявили, что теперь его проверяют на причастность к еще одному убийству, которое произошло 3 ноября.

Сергей Толмачев, Воронеж