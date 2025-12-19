Объекты лишились тока

В ночь с четверга на пятницу Ростовская область снова подверглась воздушной атаке с тяжелыми последствиями. В Ростове, хуторе Недвиговка Мясниковского района и селе Займо-Обрыв Азовского района из-за обрыва проводов остались без света и тепла дома и промышленные объекты. В Таганроге разрушены кровли пяти частных домов, сгорели три автомобиля. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.



Днем 19 декабря 10-м переулке в Таганроге сдетонировали обломки БПЛА. Повреждения получили пять частных домов

Фото: Telegram-канал главы Таганрога Светланы Камбуловой Днем 19 декабря 10-м переулке в Таганроге сдетонировали обломки БПЛА. Повреждения получили пять частных домов

Ростовская область снова получила ущерб от атаки беспилотников. БПЛА над регионом сбивают практически каждую ночь, однако часто атаки не несут крупных разрушений и жертв. На этой неделе вторую ночь подряд сообщается о тяжелых последствиях.

В ночь с 18 на 19 декабря беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, Таганрог, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Родионово-Несветайский районы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промышленные объекты в Западной промзоне. Из-за отключения света были остановлены котельные на улицах Таганрогской и Гагаринской, без тепла остались 158 многоквартирных домов. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка, возгорание ликвидировали на 10 кв. м.

К 10:30 электроснабжение в Ростове-на-Дону было восстановлено, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале. «В настоящее время началось возобновление подачи других коммунальных ресурсов. Информация о функционировании школ и детских садов доводится через родительские чаты»,— добавил он.

Из-за обрыва проводов также было нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля. В городе расширили локальный режим ЧС, введенный еще 25 ноября. «Дополнили его 14 адресами, на которых были обнаружены обломки БПЛА и пострадали домовладения. Звонки от жителей еще поступают, поэтому список будет корректироваться»,— отметила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

В полдень госпожа Камбулова сообщила, что произошла детонация обломков БПЛА, упавших между домами на в 10-м пер. от ул. Карла Либкнехта до ул. Водопроводной. «В результате чего повреждено пять частных домовладений. Никто из людей не пострадал. Еще раз обращаюсь ко всем таганрожцам: если вы обнаружили упавший беспилотный летательный аппарат или его обломки, пожалуйста, не приближайтесь к этому месту. Это может представлять серьезную угрозу вашей жизни и здоровью»,— напомнила она.

В прошлую ночь были атакованы беспилотниками Ростов-на-Дону, Таганрог и Батайск. В ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще трое — получили ранения. В Батайске ранения получили семь человек, одну из них врачи не смогли спасти. В городе 19 декабря объявлено днем траура по погибшей и пострадавшим.

«Прошу батайчан с уважением отнестись к объявленному трауру, по возможности воздержаться сегодня от шумных празднований и громкой музыки. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка со стороны города»,— написал глава города Валентин Кукин в своем Telegram-канале.

Как ранее писал «Ъ», вечером в воскресенье, 14 декабря, и в ночь с воскресенья на понедельник Ростовскую область атаковали суммарно 60 беспилотников. Последствия атаки зафиксированы в Ростове-на-Дону, Каменске, Каменском и Тарасовском районах.

Кристина Федичкина