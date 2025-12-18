Беспилотники ударили по порту

В ночь со среды на четверг Ростов-на-Дону, Таганрог и Батайск были атакованы беспилотниками. В ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще трое — получили ранения. В Батайске ранения получили семь человек, одного из них врачи не смогли спасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ночь с 17 на 18 декабря Ростовскую область ночью атаковали три беспилотника, сообщает Министерство обороны России. Погибли три человека, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Громкие звуки были слышны в Ростове минувшей ночью, около 00:20.

В порту было повреждено грузовое судно, находившиеся на борту два члена экипажа погибли, еще трое получили ранения.

В западном районе города было повреждено два корпуса строящейся многоэтажки, на уровне пятого этажа началось задымление. Пожар потушили на площади 20 кв. м. В результате этого происшествия никто не пострадал.

«Впервые при атаке беспилотников в донской столице погибли люди. Выражаю соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим»,— написал глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

В пределах районов Ростова-на-Дону, где нанесен ущерб после падения БПЛА, введен режим ЧС. Утром сотрудники оперативных штабов и комиссий приступили к оценке ущерба.

В Батайске в результате атаки беспилотника загорелись два частных дома.

Ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте. Троих пострадавших госпитализировали в батайскую БСМП, однако одного из них спасти не удалось.

С 00:30 на ограниченной территории города введен режим чрезвычайной ситуации, рассказал глава Батайска Валентин Кукин в своем Telegram-канаде. Специалисты МЧС, полиции, управления ЖКХ и МБУ «Защита» фиксируют повреждения и проверяют инженерные сети. В городской администрации начался прием жителей пострадавших домов для получения мер поддержки.

«Прошу горожан сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не распространять в сети непроверенные данные и кадры с места ЧС — это важно и для безопасности, и для родственников пострадавших»,— подчеркнул господин Кукин.

В прокуратуре Ростовской области отметили, что ведомство «контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону