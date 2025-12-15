Из-за дронов пункты обезвожены

Вечером в воскресенье и в ночь с воскресенья на понедельник Ростовскую область атаковали суммарно 60 беспилотников. Последствия атаки зафиксированы в Ростове-на-Дону, Каменске, Каменском и Тарасовском районах. В Каменском районе была остановлена работа водозабора и насосной станции. Без воды остались жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В воскресенье с 20:00 до 23:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, из них 52 — над территорией Ростовской области. А затем, с 23:00 воскресенья до 7:00 понедельника, над регионом сбили еще восемь БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По данным правительства Ростовской области, массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы. Различные последствия происшествия зафиксированы в Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах.

В Каменском районе была повреждена ЛЭП. Из-за этого прекратилась работа водозабора «Бородиновский» и насосной станции. Без водоснабжения остались жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово.

Дежурные службы приступили к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА. В министерстве ЖКХ Ростовской области в полдень 15 декабря пообещали восстановить водоснабжение к 14:00, однако позже о завершении работ не сообщалось.

Были повреждены кровли частного дома в Ростове на ул. Всесоюзной и в поселке Деркул Тарасовского района. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в одном из микрорайонов Каменска. В ряде строений частично повреждено остекление.

В Ростове загорелись два припаркованных у частного дома легковых автомобиля. Владелец машины начал самостоятельно тушить огонь и получил ожог руки. Медики оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался. Пожар был потушен спасателями.

В городе был введен локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА. Оперативный штаб по приему граждан из поврежденных домов для получения выплат организован на базе администрации Железнодорожного района.

Ранее массированная воздушная атака на Ростовскую область была совершена в этом году в ночь с 20 на 21 октября. Тогда над регионом военные сбили 34 дрона над шестнадцатью муниципалитетами. В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на частные дома, пострадали местные жители. В других городах и районах Дона были повреждены здания, торговые павильоны и десятки машин.

Так получилось, что сегодня же, 15 декабря, в Ростове-на-Дону произошла крупная авария на местной ТЭЦ-2. В результате без тепла остались более 1,4 тыс. домов. Коммунальный инцидент произошел по причинам, не связанным с атакой беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. Об этом, в частности, в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора региона Владимир Ревенко.

Мария Иванова