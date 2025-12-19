Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги второго часа: НДС, рост цен, ключевая ставка
Путин дал совет, как вести себя с телефонными мошенниками
19 декабря проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент России традиционно отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего 2025 года. Пресс-конференция продолжается уже почти два часа, господину Путину задают вопросы о повышении НДС, снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. и состоянии мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. О чем спрашивают Владимира Путина и как он отвечает — в подборке «Ъ».
Развитие сферы БПЛА
- Тяжелых беспилотников пока не хватает, это известно, задача будет решена.
- ВС РФ по количеству дронов превосходят противника на всех участках фронта.
- Государство будет поддерживать «Кулибиных», разрабатывающих беспилотники для фронта.
- Министр обороны лично занимается беспилотием. В том числе благодаря его усилиям, ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась.
- Больше 400 тыс. контрактников пришло в ВС РФ в 2025 году.
- В недавно созданные беспилотные войска столько желающих, что Минобороны вынуждено объявлять конкурс. Среди желающих есть студенты, которые берут академ, чтобы подписать контракт и стать операторами дронов.
- Многие операторы дронов продолжают воевать, даже находясь в отпуске. Технологии позволяют.
Телефонное мошенничество
- Меры по борьбе с мошенниками сработали, многое можно и нужно сделать по этому направлению, в целом результат положительный.
- По данным МВД, количество связанных с мошенничеством преступлений сократилось на 7%, а ущерб на 33%.
- Кто бы с вами и каким голосом ни говорил, но как только начали говорить о деньгах — сразу кладите трубку.
- Ни с кем и никогда не обсуждайте вопросы, связанные с деньгами и имуществом.
Повышение НДС
- Цель — достичь сбалансированности бюджета, это получилось в том числе и благодаря принятию этого решения.
- Есть ряд вопросов, правительство должно обратить внимание. Когда повышается налоговое бремя, появляется искушение уйти от уплаты этого налога. Нужно избавиться от теневой экономики и ухода в тень при уплате налогов.
- Нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а выразилось в реальных доходах бюджета.
- Повышение НДС не будет вечным. Конечная цель — снижение налогового бремени в будущем. Я на это рассчитываю.
- Малый бизнес РФ не должен пострадать при переходе на новую систему налогообложения.
Регулирование цен
- Госрегулирование рыночных цен на продукты опасно. Как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, сразу пропадает товар.
- Есть сферы, где госрегулирование цен необходимо, в том числе в сфере жизненно необходимых лекарств.
Ключевая ставка
- В целом Банк России не только справляется, но и действует весьма ответственно.
- Реакция реального сектора на снижение ставки на 0,5 п.п. предсказуема, но посмотрим на результат.
- Разница между уровнем инфляции в России и ключевой ставки является одной из тем критики действий ЦБ.
- Динамика кредитования требует от ЦБ осторожных действий, чтобы потом не пришлось опять повышать ставку.
- ЦБ должен действовать аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции.
- Снижение инвестиционной активности в России за первые три квартала составило 3,1%.
Рост цен и поддержка государства
- Продовольственная инфляция каждого человека зависит от индивидуальной корзины потребления.
- С 1 января 2026 года будут введены меры поддержки семей с детьми. Из 13% уплаченных налогов 7% будут возвращаться в семью.
- Власти будут стремиться, чтобы доходы людей не падали, не будут сокращаться меры поддержки.
- Семьи, которые получают поддержку, не должны лишаться их при повышении уровня своих доходов.
Мирный план по Украине
- Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению конфликта на Украине.
- В Анкорридже мы согласовали и практически согласились на предложения президента Трампа. Говорить, что мы что-то отвергаем — некорректно.
- Еще в Москве нам предложили пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкорридж, я сказал, что мы с предлагаемыми компромиссами согласны.
- Мяч целиком и полностью на стороне главаря киевского режима и их европейских спонсоров, мы готовы и к переговорам и к завершению конфликта мирными способами.
- Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, не Москва начала эту войну.
