19 декабря проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент России традиционно отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего 2025 года. Пресс-конференция продолжается уже почти два часа, господину Путину задают вопросы о повышении НДС, снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. и состоянии мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. О чем спрашивают Владимира Путина и как он отвечает — в подборке «Ъ».

Развитие сферы БПЛА Тяжелых беспилотников пока не хватает, это известно, задача будет решена.

ВС РФ по количеству дронов превосходят противника на всех участках фронта.

Государство будет поддерживать «Кулибиных», разрабатывающих беспилотники для фронта.

Министр обороны лично занимается беспилотием. В том числе благодаря его усилиям, ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась.

Больше 400 тыс. контрактников пришло в ВС РФ в 2025 году.

В недавно созданные беспилотные войска столько желающих, что Минобороны вынуждено объявлять конкурс. Среди желающих есть студенты, которые берут академ, чтобы подписать контракт и стать операторами дронов.

Многие операторы дронов продолжают воевать, даже находясь в отпуске. Технологии позволяют.

Телефонное мошенничество Меры по борьбе с мошенниками сработали, многое можно и нужно сделать по этому направлению, в целом результат положительный.

По данным МВД, количество связанных с мошенничеством преступлений сократилось на 7%, а ущерб на 33%.

Кто бы с вами и каким голосом ни говорил, но как только начали говорить о деньгах — сразу кладите трубку .

. Ни с кем и никогда не обсуждайте вопросы, связанные с деньгами и имуществом.

Регулирование цен Госрегулирование рыночных цен на продукты опасно. Как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, сразу пропадает товар.

Есть сферы, где госрегулирование цен необходимо, в том числе в сфере жизненно необходимых лекарств.

Ключевая ставка В целом Банк России не только справляется, но и действует весьма ответственно.

Реакция реального сектора на снижение ставки на 0,5 п.п. предсказуема, но посмотрим на результат.

Разница между уровнем инфляции в России и ключевой ставки является одной из тем критики действий ЦБ.

Динамика кредитования требует от ЦБ осторожных действий, чтобы потом не пришлось опять повышать ставку.

ЦБ должен действовать аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции.

Снижение инвестиционной активности в России за первые три квартала составило 3,1%.

Рост цен и поддержка государства Продовольственная инфляция каждого человека зависит от индивидуальной корзины потребления.

С 1 января 2026 года будут введены меры поддержки семей с детьми. Из 13% уплаченных налогов 7% будут возвращаться в семью.

Власти будут стремиться, чтобы доходы людей не падали, не будут сокращаться меры поддержки.

Семьи, которые получают поддержку, не должны лишаться их при повышении уровня своих доходов.

Мирный план по Украине Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению конфликта на Украине.

В Анкорридже мы согласовали и практически согласились на предложения президента Трампа. Говорить, что мы что-то отвергаем — некорректно.

Еще в Москве нам предложили пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкорридж, я сказал, что мы с предлагаемыми компромиссами согласны.

Мяч целиком и полностью на стороне главаря киевского режима и их европейских спонсоров, мы готовы и к переговорам и к завершению конфликта мирными способами.

Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, не Москва начала эту войну.

Анна Токарева