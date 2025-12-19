Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги второго часа: НДС, рост цен, ключевая ставка

Путин дал совет, как вести себя с телефонными мошенниками

19 декабря проходит совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным. Президент России традиционно отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги уходящего 2025 года. Пресс-конференция продолжается уже почти два часа, господину Путину задают вопросы о повышении НДС, снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. и состоянии мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. О чем спрашивают Владимира Путина и как он отвечает — в подборке «Ъ».

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Развитие сферы БПЛА

  • Тяжелых беспилотников пока не хватает, это известно, задача будет решена.
  • ВС РФ по количеству дронов превосходят противника на всех участках фронта.
  • Государство будет поддерживать «Кулибиных», разрабатывающих беспилотники для фронта.
  • Министр обороны лично занимается беспилотием. В том числе благодаря его усилиям, ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась.
  • Больше 400 тыс. контрактников пришло в ВС РФ в 2025 году.
  • В недавно созданные беспилотные войска столько желающих, что Минобороны вынуждено объявлять конкурс. Среди желающих есть студенты, которые берут академ, чтобы подписать контракт и стать операторами дронов.
  • Многие операторы дронов продолжают воевать, даже находясь в отпуске. Технологии позволяют.

Телефонное мошенничество

  • Меры по борьбе с мошенниками сработали, многое можно и нужно сделать по этому направлению, в целом результат положительный.
  • По данным МВД, количество связанных с мошенничеством преступлений сократилось на 7%, а ущерб на 33%.
  • Кто бы с вами и каким голосом ни говорил, но как только начали говорить о деньгах — сразу кладите трубку.
  • Ни с кем и никогда не обсуждайте вопросы, связанные с деньгами и имуществом.

Повышение НДС

  • Цель — достичь сбалансированности бюджета, это получилось в том числе и благодаря принятию этого решения.
  • Есть ряд вопросов, правительство должно обратить внимание. Когда повышается налоговое бремя, появляется искушение уйти от уплаты этого налога. Нужно избавиться от теневой экономики и ухода в тень при уплате налогов.
  • Нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а выразилось в реальных доходах бюджета.
  • Повышение НДС не будет вечным. Конечная цель — снижение налогового бремени в будущем. Я на это рассчитываю.
  • Малый бизнес РФ не должен пострадать при переходе на новую систему налогообложения.

Регулирование цен

  • Госрегулирование рыночных цен на продукты опасно. Как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, сразу пропадает товар.
  • Есть сферы, где госрегулирование цен необходимо, в том числе в сфере жизненно необходимых лекарств.

Ключевая ставка

  • В целом Банк России не только справляется, но и действует весьма ответственно.
  • Реакция реального сектора на снижение ставки на 0,5 п.п. предсказуема, но посмотрим на результат.
  • Разница между уровнем инфляции в России и ключевой ставки является одной из тем критики действий ЦБ.
  • Динамика кредитования требует от ЦБ осторожных действий, чтобы потом не пришлось опять повышать ставку.
  • ЦБ должен действовать аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции.
  • Снижение инвестиционной активности в России за первые три квартала составило 3,1%.

Рост цен и поддержка государства

  • Продовольственная инфляция каждого человека зависит от индивидуальной корзины потребления.
  • С 1 января 2026 года будут введены меры поддержки семей с детьми. Из 13% уплаченных налогов 7% будут возвращаться в семью.
  • Власти будут стремиться, чтобы доходы людей не падали, не будут сокращаться меры поддержки.
  • Семьи, которые получают поддержку, не должны лишаться их при повышении уровня своих доходов.

Мирный план по Украине

  • Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению конфликта на Украине.
  • В Анкорридже мы согласовали и практически согласились на предложения президента Трампа. Говорить, что мы что-то отвергаем — некорректно.
  • Еще в Москве нам предложили пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкорридж, я сказал, что мы с предлагаемыми компромиссами согласны.
  • Мяч целиком и полностью на стороне главаря киевского режима и их европейских спонсоров, мы готовы и к переговорам и к завершению конфликта мирными способами.
  • Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, не Москва начала эту войну.

Анна Токарева

Фотогалерея

Итоги 2025 года с Владимиром Путиным

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналисты перед началом пресс-конференции

Журналисты перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

