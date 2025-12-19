Путин: с начала года контракт с Минобороны подписали более 400 тыс. человек

Более 400 тыс. человек подписали контракт с вооруженными силами России в 2025 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам года. Отдельно он упомянул войска беспилотной авиации — они, по словам президента, пользуются большим спросом среди желающих подписать контракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вот количество людей, которые хотят служить в новом, созданном недавно роде войск беспилотной авиации, оно таково, что Минобороны вынуждено объявлять конкурс. Есть совсем молодые ребята, студенты различных вузов, которые берут академку, чтобы подписать контракт и пойти на фронт. Прежде всего, конечно, речь идет об участии в боевых действиях в качестве операторов дронов»,— сказал господин Путин.

В прошлом году контракт с Минобороны России заключили около 450 тыс. человек, еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования. Об этом сообщал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. В октябре число пришедших служить по контракту с начала 2025 года, по словам господина Медведева, достигло 336 тыс. человек. Он назвал такой результат «удовлетворительным».