Путин: налоговые изменения для МСП не должны осложнять работу бизнеса
Корректировки в налоговой сфере для малого и среднего предпринимательства не должны создавать проблем для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Cнижение порога годового дохода, при превышении которого возникает обязанность уплаты НДС, заметно повысило интерес предпринимателей к экспериментальному режиму — автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН).
Прямая линия с Владимиром Путиным-2025. Итоги второго часа пресс-конференции: НДС, рост цен, ключевая ставка
Этот налоговый режим практически не затронут недавними изменениями и позволяет компаниям с годовым доходом 20–60 млн руб. по-прежнему не платить НДС.
Подробнее об этой инициативе — в материале «Ъ» «Прочь от НДС».