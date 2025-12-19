Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин: налоговые изменения для МСП не должны осложнять работу бизнеса

Корректировки в налоговой сфере для малого и среднего предпринимательства не должны создавать проблем для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Cнижение порога годового дохода, при превышении которого возникает обязанность уплаты НДС, заметно повысило интерес предпринимателей к экспериментальному режиму — автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН).

Этот налоговый режим практически не затронут недавними изменениями и позволяет компаниям с годовым доходом 20–60 млн руб. по-прежнему не платить НДС.

Подробнее об этой инициативе — в материале «Ъ» «Прочь от НДС».

