Путин: число случаев телефонного мошенничества в России снизилось на 7%

С начала 2025 года в России количество преступлений с телефонными мошенниками снизилось на 7%, рассказал президент России Владимир Путин. Он добавил, что на 33% снизилась сумма ущерба по связанным с телефонным мошенничеством делам.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства предупредил во время «Итогов года», что «мошенничество никуда не делось». Президент добавил, что злоумышленники продолжат совершенствовать инструменты мошенничества и продолжат попытки украсть деньги граждан. «Кто бы с вами ни связался, кто бы то ни был и каким бы голосом он ни говорил, как только начинают говорить о деньгах или каком-то имуществе — сразу кладите трубку»,— посоветовал Владимир Путин.

По данным МВД, за 10 месяцев 2025 года предотвращено более 27 млн случаев телефонного мошенничества. Снижение количества таких преступлений по итогам января-октября составило 9,5%. За октябрь ведомство отметило падение количества телефонных мошенничеств на 25%.

Никита Черненко