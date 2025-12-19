Путин уверен в искренности усилий Трампа по урегулированию на Украине

Президент США предпринимает серьезные усилия для завершения конфликта на Украине, он искренне желает наступления мира. Об этом заявил Владимир Путин на «Итогах года».

«Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне»,— сказал президент.

Он назвал некорректным утверждение задавшего вопрос журналиста NBC о том, что Россия отвергла мирный план по Украине. По словам Владимира Путина, на встрече с Дональдом Трампом на Аляске представители РФ «согласовали и практически согласились с предложениями». Однако на последующих встречах в Москве американская сторона сделала некоторые предложения: «К нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы».