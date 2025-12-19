Посол России в Венесуэле рассказал о плане на случай военного конфликта с США

В каждом российском дипучреждении есть план на любой из вариантов возможных угроз, заявил в интервью «Ъ» посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. По его словам, у посольства в Боливарианской Республике тоже есть такие планы, и оно их «периодически актуализирует, отрабатывает, проводит тренировочные мероприятия».

Фото: EPA / ТАСС Сергей Мелик-Багдасаров

Фото: EPA / ТАСС

Дипломат напомнил, что Венесуэла сохраняет воздушное сообщение с Россией и другими странами. «С нашей страной регулярное прямое авиасообщение осуществляет венесуэльская государственная компания Conviasa, которая летает с интервалом один раз в неделю по маршрутам Каракас—Москва—Маргарита—Каракас и Каракас—Варадеро—Санкт-Петербург—Варадеро—Каракас»,— уточнил господин Мелик-Багдасаров.

США с сентября наносят удары по судам, которые, по данным американской разведки, причастны к венесуэльским наркокартелям. В результате погибли уже более 100 человек. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков США пытаются «сменить неугодный режим» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Господин Мадуро заявил, что из-за этого страна усовершенствовала систему обороны. По данным The New York Times, Венесуэла вывела в море военные корабли. На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил Венесуэле «полную и всеобъемлющую» блокаду нефтяных танкеров, которые находятся под американскими санкциями.

