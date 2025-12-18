NYT: Венесуэла вывела в море военные корабли для защиты от флота США

Правительство Венесуэлы приказало своему военно-морскому флоту сопровождать суда, которые отплывают от восточного побережья страны, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Распоряжение поступило в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести «тотальную блокаду» подсанкционных судов, которые следуют в Венесуэлу или из нее, рассказали собеседники газеты.

Издание уточняет, что в сопровождении военных кораблей из порта вышли суда, которые не были подвергнуты санкциям, и поэтому неясно, как на них отреагирует американский флот. О каких-либо военных действиях на море пока что не сообщалось. Суда, которые покинули порт Хосе под охраной венесуэльского флота, перевозят нефтепродукты, уточняет NYT.

Белый дом осведомлен о распоряжении венесуэльских властей сопровождать танкеры, сообщили источники газеты. Сейчас администрация американского президента рассматривает различные варианты действий по этому поводу, заявил собеседник издания.

Американский журналист Такер Карлсон накануне заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой сегодня в 21:00 (5:00 мск). Это может произойти после нескольких месяцев наращивания военной мощи США в регионе.