Мадуро: Венесуэла усовершенствовала систему обороны из-за военной угрозы США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна укрепила свою обороноспособность в ответ на угрозы военного вторжения со стороны США. Он подчеркнул, что республика «скорректировала и усовершенствовала видение системы национальной обороны».

«Венесуэла пережила 25 недель психологического террора, угроз военного вторжения, пиратских нападений и захвата судна с венесуэльской нефтью, в эти дни полного разрыва законных и дипломатических путей сосуществования в Латинской Америке и Карибском бассейне»,— сказал господин Мадуро на встрече Боливарианского альянса для народов Америки (цитата по VTV).

С начала сентября армия США наносит удары по судам, которые, по данным американской разведки, причастны к перевозке наркотиков. Госдеп признал Cartel de Los Soles («картель Солнц») террористической организацией. Вашингтон утверждает, что картель возглавляет Николас Мадуро.

10 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, заявив, что США намерены оставить нефть себе. МИД Венесуэлы назвал инцидент «вопиющим грабежом и актом международного пиратства».