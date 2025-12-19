Главные новости к утру 19 декабря
ЕС решил выделить Украине €90 млрд в долг, не используя российские активы. Переговоры длились больше 16 часов.
Дональд Трамп обвинил Украину в медлительности в мирных переговорах. При этом он признал, что процесс урегулирования конфликта «к чему-то приближается».
США готовятся к возможному приезду Владимира Путина на саммит G20 в Майами, заявила российская шерпа (доверенное лицо руководителя страны) в G20 Светлана Лукаш.
В Кремле обсуждают отставку замглавы ЦИК Николая Булаева.
TikTok заключил сделку по продаже своего американского подразделения. Как заявил гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу в служебной записке, сделка должна «положить конец многолетней неопределенности» и позволить приложению продолжить работу в США.