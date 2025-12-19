РБК: в Кремле обсуждают отставку замглавы ЦИК Николая Булаева

В 2026 году Центральную избирательную комиссию РФ может покинуть заместитель председателя Николай Булаев, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, ЦИК и Госдуме.

По данным собеседников издания, уход 76-летнего господина Булаева может быть связан как с возрастом и состоянием здоровья, так и с предстоящими в будущем году выборами в Госдуму IX созыва. Его позиция в ЦИК считается важной для кремлевского внутриполитического блока, курирующего избирательные кампании.

«А какой ответ вы хотите услышать? — ответил Николай Булаев на вопрос РБК о том, будет ли он претендовать на новый срок.— Никакого комментария не будет».

Господин Булаев, находящийся на посту с 2015 года, известен как один из главных публичных защитников и спикеров по вопросам дистанционного электронного голосования (ДЭГ). За свою карьеру он был ректором Рязанского областного института развития образования, депутатом Госдумы нескольких созывов, главой Рособразования и сенатором от Рязанской области.