США готовятся к возможному приезду Путина на саммит G20 в Майами

США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила российская шерпа (доверенное лицо руководителя страны) в G20 Светлана Лукаш.

Первая встреча представителей стран G20 после перехода председательства к США прошла 15-16 декабря в Вашингтоне. Российскую делегацию возглавляла Светлана Лукаш. Саммит прошел на территории гольф-клуба президента США Дональда Трампа.

В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что будет рад видеть на саммите G20 в Майами Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В ноябре этого года саммит «Большой двадцатки» прошел в Йоханнесбурге.