ЕС решил дать Украине €90 млрд в долг, не используя российские активы

Лидеры стран Евросоюза заключили соглашение о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд. Переговоры длились больше 16 часов. Financial Times и AFP сообщают, что странам не удалось договориться об использовании российских активов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Yves Herman / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Yves Herman / Reuters

Деньги будут взяты в долг под гарантии общего бюджета ЕС, передает FT. Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, что Украина должна будет погасить этот кредит только после того, как Россия выплатит Киеву компенсацию. Если она откажется компенсировать ущерб, то Евросоюз использует замороженные российские активы для погашения долга Украины, сказал канцлер. Это произойдет «в полном соответствии с международным правом», заявил он.

По данным FT, страны договорились, что эта схема «не будет иметь никаких финансовых обязательств для Чехии, Венгрии и Словакии», которые ранее заявляли, что не поддержат использование средств ЕС для финансирования Украины.

Еврокомиссия настаивала на том, чтобы выделить Киеву кредит на сумму около €90 млрд под залог €210 млрд замороженных российских активов. Против этого решения выступали Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

