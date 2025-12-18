Суд в Екатеринбурге арестовал правозащитника Соколова, обвиняемого в госизмене

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 15 февраля 2026 года уральского правозащитника Алексея Соколова, специализирующегося на помощи осужденным, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее до 15 февраля 2026 года отправили в СИЗО адвоката Романа Качанова, правозащитницу Ларису Захарову. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации). По данным источника, следствие считает, что блогеры под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы якобы осваивали грантовые средства от Норвежского Хельсинкского Комитета (организация признана в России нежелательной) и Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной). У всех обвиняемых ранее прошли обыски. Они являются участниками НКО «Правовая основа» и проекта «Правозащитники Урала».

Сообщалось, что в СКР поступило обращение с просьбой провести проверку и при наличии достаточных данных возбудить уголовное дело в отношении блогеров — с просьбой о проверке выступила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина.

Напомним, в отношении Алексея Соколова рассматривается еще одно дело. По версии обвинения, являясь модератором Telegram-канала «Правозащитники Урала», Алексей Соколов неоднократно размещал материалы, демонстрирующие символику социальной сети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Алексей Соколов вину не признал.

Артем Путилов