Экстремизм нашли в символике

В Екатеринбурге начался процесс по делу модератора Telegram-канала «Правозащитники Урала» Алексея Соколова. По версии обвинения, он неоднократно размещал материалы, демонстрирующие символику социальной сети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Алексей Соколов вину не признал.



Алексей Соколов обвиняется по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами).

Первое заседание суда по рассмотрению дела по существу началось с ходатайства обвиняемого об отводе председательствующего. По словам подсудимого, эта же судья ранее рассматривала вопрос о его мере пресечения и назначила самую суровую — арест, а затем несколько раз продлевала его действие (сейчас мера пресечения смягчена). Судья ходатайство о своем отводе отклонила.

На заседании выяснилось, что Алексей Соколов ранее привлекался к уголовной ответственности, но судимость была погашена.

Прокурор зачитал обвинительное заключение за 10 минут. По мнению следствия, Алексей Соколов под видом правозащитной деятельности распространял экстремистские материалы.

Так, с октября по декабрь 2023 года в Telegram-канале «Правозащитники Урала» он публиковал информацию «под видом достоверных сообщений, направленных на опорочивание деятельности уголовно-исполнительной системы».

При этом делал ссылки на соцсеть Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). В качестве свидетельств в уголовном деле фигурируют рапорты оперуполномоченных. В них описана техника, с которой публиковались сообщения.

Уголовное дело было возбуждено летом 2024 года. Тогда у Алексея Соколова прошли обыски, в ходе которых нашли визы стран Евросоюза, вид на жительство в Грузии и заявки на грантовые проекты. Кроме того, по данным источника «Ъ-Урал», в квартире обнаружили документы, «пропагандирующие идеологию движения ЛГБТ (в России признано экстремистским и запрещено)».

После оглашения обвинительного заключения процесс отложили до 11 декабря.

Алексей Соколов заявил «Ъ-Урал», что уголовное дело сфабриковано, а причиной является его правозащитная деятельность.

«ГУФСИН недовольно моей работой: сначала они организовали административное обвинение, а потом уголовное, но я действую в рамках закона», — подчеркнул он.

Алексей Соколов на Урале известен как эксперт по защите прав заключенных. Ранее он уже попадал под уголовное преследование. В мае 2010 года Соколов получил пять лет колонии строгого режима по ст.161 УК РФ («Грабеж»), ст.162 УК РФ («Разбой») и ст.158 УК РФ («Кража»). Ему инкриминировали хищение бурильных труб ОАО «Уралнефть» в Красноуфимске в 2001 году на общую сумму свыше 500 тыс. руб. и грабеж на ЗАО «Уралтермосвар» в Богдановиче в 2004 году, где была похищена продукция на сумму более 1,1 млн руб. Позже Свердловский областной суд смягчил приговор Алексею Соколову, сократив срок с пяти до трех лет. Основанием для этого стало то, что кассационная инстанция облсуда переквалифицировала обвинение по одному из эпизодов – с ч.3 ст.161 на более мягкую ч. 2 ст. 161). В июле 2011 года Алексей Соколов был освобожден по УДО.

В октябре 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга признал Алексея Соколова виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) за публикацию на сайте своей организации логотипа Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Алексей Соколов тогда утверждал, что не является администратором сайта. Его адвокат Роман Качанов пояснял, что сайт принадлежит правозащитной организации, но «в последнее время мало обновлялся». Суд назначил правозащитнику пять суток ареста.

Артем Путилов, Екатеринбург