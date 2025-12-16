У трех правозащитников в Екатеринбурге прошли обыски

Правоохранительные органы в Екатеринбурге провели обыски у блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова, сообщил источник «Ъ-Урал». Основанием для их проведения стало возбужденное уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации).

Они являются участниками НКО «Правовая основа» и проекта «Правозащитники Урала». По данным источника, блогеры под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали грантовые средства от Норвежского Хельсинкского Комитета (организация признана в России нежелательной) и Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной).

Ранее в СКР поступило обращение с просьбой провести проверку и при наличии достаточных данных возбудить уголовное дело в отношении блогеров — с просьбой о проверке выступила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина. По ее словам, они «реализовывали цели, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе, организацию протестов и дискредитацию правоохранительных органов».

Напомним, в Екатеринбурге начался процесс по делу модератора Telegram-канала «Правозащитники Урала» Алексея Соколова. По версии обвинения, он неоднократно размещал материалы, демонстрирующие символику социальной сети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Алексей Соколов вину не признал.

Артем Путилов, Ирина Пичурина