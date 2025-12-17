Суд в Екатеринбурге арестовал правозащитницу Ларису Захарову
Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 15 февраля 2026 года правозащитницу Ларису Захарову, передает корреспондент «Ъ-Урал». Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации). Лариса Захарова специализируется на помощи осужденным, чьи права нарушались в колониях.
Пока конвой заводил ее в судебный зал, она успела крикнуть своим детям, которые пришли в суд: «Деточки, люблю вас сильно».
Сегодня до 15 февраля суд также арестовал адвоката Романа Качанова. Ему предъявлено обвинение по этой же статье.
Напомним, накануне правоохранительные органы в Екатеринбурге провели обыски у правозащитников Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и адвоката Романа Качанова.
Они являются участниками НКО «Правовая основа» и проекта «Правозащитники Урала». По данным источника «Ъ-Урал», обвиняемые якобы под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали грантовые средства от Норвежского Хельсинкского Комитета (организация признана в России нежелательной) и Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной).