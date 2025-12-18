Главные новости к утру 18 декабря

В Ростове погибли два члена экипажа грузового судна, который оказался под атакой украинских БПЛА. В Батайске в результате удара погиб один человек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Администрация США не поддержала планы Евросоюза по изъятию замороженных российских активов, сообщила The Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, представители Вашингтона в частном порядке предупреждают, что в случае конфискации ЕС и Великобритании придется «вернуть деньги» России.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам. Он раскритиковал предыдущую администрации страны, а также рассказал про достижения своей команды. Вопреки заявлению журналиста Такера Карлсона, господин Трамп не объявил войну Венесуэле во время своего выступления.

Представители России и США собираются провести переговоры в Майами в ближайшие выходные, сообщило Politico со ссылкой на источники.