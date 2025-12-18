Два моряка погибли в результате атаки БПЛА на порт в Ростове

Два члена экипажа грузового судна, загоревшегося в порту Ростова в результате налета беспилотников, погибли, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Еще три человека пострадали. Пожар, который начался на судне в результате атаки, был потушен на площади 20 кв. м.

Кроме порта, дроны атаковали строящийся многоэтажный дом на западе Ростова, добавил господин Слюсарь. Там в результате налета никто не пострадал.

В Батайске, который тоже попал под удар, были ранены семь человек, один из них скончался после госпитализации. Также сегодня ночью был атакован Таганрог. О последствиях налета в этом городе господин Слюсарь ничего не рассказал.