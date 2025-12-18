Трамп не объявил войну Венесуэле во время обращения к нации

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам. Вопреки заявлению журналиста Такера Карлсона, президент не объявил о начале военных действий в Венесуэле и не рассказал про рост напряженности в Латинской Америке. Кроме того, он не упомянул ситуацию на Украине. Свое выступление он посвятил критике предыдущей администрации страны и достижениям своей команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Doug Mills / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Doug Mills / Pool / Reuters

Президент заявил, что унаследовал США в худшем положении в истории и работает над тем, чтобы исправить ситуацию. «Когда я вступил в должность, инфляция была самой высокой за последние 48 лет, а некоторые скажут, что и за всю историю нашей страны... Они (демократы.—"Ъ") вызвали хаос. Они вызвали ужасную ситуацию по всему миру. Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны»,— уверил он.

Президент рассказал, что в США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов из страны, благодаря усилиям нынешней администрации. Указал на снижение наркотрафика в США по морским маршрутам на 94%. Пообещал, что в следующий год в США начнут работать больше 1600 электростанций. Он не назвал имя следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, но сказал, что им будет человек, который верит в снижение ключевой ставки.

Американский журналист Такер Карлсон накануне заявлял, что Дональд Трамп собирается объявить о начале войны с Венесуэлой во время своего обращения. По словам журналиста, о намерениях президента ему якобы рассказал один из членов Конгресса США.

Сегодня в Соединенных Штатах отклонили резолюцию против военных действий в Венесуэле, а сам господин Трамп заявил о намерении вернуть США «права на венесуэльскую нефть».