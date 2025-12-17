Politico: делегации России и США встретятся в Майами на выходных

Представители России и США собираются провести переговоры в Майами в ближайшие выходные, сообщает Politico со ссылкой на источники. Во встрече может поучаствовать глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а с американской стороны — специальный посланник администрации Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

Переговоры, сообщают источники издания, будут посвящены урегулированию военного конфликта на Украине. Официальной информации о предстоящих переговорах власти России и США не раскрывали.

Два дня назад Axios сообщало, что в Майами на этих выходных также планируется провести переговоры рабочих групп США и Украины. По данным американского издания, во встрече поучаствуют военнослужащие, которые будут «изучать карты» в рамках подготовки возможного мирного соглашения.

