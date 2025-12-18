Times: США предупредили ЕС, что конфискованные активы РФ придется вернуть

Администрация США не поддерживает планы Евросоюза по изъятию замороженных российских активов, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, представители Вашингтона в частном порядке предупреждают, что в случае конфискации ЕС и Великобритании придется «вернуть деньги» России. Как отмечает издание, в США опасаются, что изъятие средств может затянуть конфликт на Украине и лишит Запад рычагов влияния на Москву. О давлении на страны Евросоюза из-за российских активов также сообщало издание Politico. В Белом доме эти сообщения опровергают.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США также передали странам Европы сигнал о желании использовать российские активы для будущего мирного соглашения между РФ и Украиной. По данным издания, Вашингтон хотел выделить $100 млрд из них на восстановление Украины, а оставшуюся сумму — для создания российско-американского инвестиционного фонда и таким образом создать экономический стимул для России заключить мирное соглашение.

12 декабря Совет ЕС принял решение о бессрочной блокировке российских активов. Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран-членов на саммите 18–19 декабря решения об изъятии €210 млрд. Против инициативы выступают семь стран ЕС — Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.