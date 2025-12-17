«Смотрящего» за Свердловской областью потребовали признать банкротом

В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление о признании банкротом «смотрящего» за Свердловской областью 34-летнего Марселя Гасанова. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма исковых требований составляет почти 11 млн руб.

Истцом выступает некий Василий Кусов. По данным сайта rusprofile, он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но прекратил свою деятельность в декабре 2023 года.

Напомним, 20 ноября Марселя Гасанова приговорили к 13 годам колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии по ст. 210.1 УК РФ. Его судили также по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей).

Суд установил, что в 2024 году ранее судимый Гасанов, обладавший криминальным опытом и организаторскими способностями, лидерами преступного мира был назначен «смотрящим» за Свердловской областью. Используя этот статус, осужденный распространял и сохранял преступные традиции, а также контролировал и поддерживал деятельность криминальных структур на Среднем Урале. В марте 2025 года Гасанов, находясь в следственном изоляторе, публично оскорбил сотрудника свердловского ГУФСИН и угрожал ему насилием.

Гасанову также назначили штраф в 1 млн руб. и ограничение свободы на год. Во время своего последнего слова он отказался от статуса «смотрящего».

