Марсель Гасанов на суде отказался от статуса «смотрящего» за Свердловской областью

В Свердловском областном суде с последним словом выступил Марсель Гасанов, которого в правоохранительных органах считают криминальным авторитетом — «смотрящим» за регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Гасанов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Марсель Гасанов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением), ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Во время выступления Марсель Гасанов часто размахивал руками, указывал на прокурора и, повышая голос, заявил, что его уголовное дело сфабриковано. «Я не чувствую себя виноватым. То, что я испытал за этот год, я врагу не пожелаю. Никакой я не "смотрящий", уже устал это говорить. Я никогда не был криминальным авторитетом»,— отметил он. По его словам, у него нет ничего, кроме долгов. «Я одежду последний раз в 2023 году покупал»,— сказал Марсель Гасанов, добавив, что СМИ и паблики в соцсетях пишут «что им выгодно». В оскорблении и угрозах сотруднику ФСИН Марсель Гасанов вину признал частично.

Приговор Марселю Гасанову будет озвучен 20 ноября. Во время прений прокурор запросил для него 15 лет лишения свободы.

Артем Путилов