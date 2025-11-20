«Смотрящий» Гасанов осужден за занятие высшего положения в преступной иерархии

В Екатеринбурге Свердловский областной суд назначил 13 лет колонии особого режима 34-летнему Марселю Гасанову за занятие высшего положения в преступной иерархии по ст. 210.1 УК РФ, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Марсель Гасанов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Правоохранительные органы считают Гасанова криминальным авторитетом. Его судили также по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей). Ему также назначен штраф в 1 млн руб. и ограничение свободы на год.

Суд установил, что в 2024 году ранее судимый Гасанов, обладавший криминальным опытом и организаторскими способностями, лидерами преступного мира был назначен «смотрящим» за Свердловской областью. Используя этот статус, осужденный распространял и сохранял преступные традиции, а также контролировал и поддерживал деятельность криминальных структур на Среднем Урале. В марте 2025 года Гасанов, находясь в следственном изоляторе, публично оскорбил сотрудника свердловского ГУФСИН и угрожал ему насилием.

Напомним, в последнем слове Марсель Гасанов заявил, что уголовное дело в его отношении сфабриковано, а «смотрящим» и криминальным авторитетом он никогда не был.

Ирина Пичурина