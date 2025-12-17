Главные новости за 17 декабря. Ростов-на-Дону и область

Южный окружной военный суд, базирующийся в Ростове-на-Дону, вынес приговор полковнику вооруженных сил Украины Евгению Булацику. Его обвиняли в совершении теракта (по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и пяти эпизодам п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Он участвовал в совершении 14 террористических актов на территории России, в результате которых погибли и пострадали люди.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении Омара Исмаилова, которого обвиняли в публичных призывах к осуществлению терактов (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В июне 2024 года подсудимый, находясь в Стамбуле, разместил в интернете книги и публикации с высказываниями, в которых содержались призывы к совершению терактов.

В Ростове-на-Дону затянулся процесс восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения в ряде районов Ростова-на-Дону после устранения аварии на Ростовской ТЭЦ-2. Причиной этого пресс-служба ООО «Ростовские тепловые сети» назвала определенные сложности в процессе регулировки.

Сотрудники УФСБ и ГУФСИН России по Ростовской области задержали трех заключенных — выходцев из Средней Азии, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области. В ходе обысков в камерах фигурантов были найдены и изъяты т.н. «заточки», лоскуты ткани с изображением, схожим с флагом террористической организации, мобильные телефоны, содержащие террористический контент.

Администрация Ростова-на-Дону не планирует проводить массовые мероприятия 31 декабря. Массовых гуляний в столице региона не будет и на Рождество.

Глава администрации Кагальницкого района Ростовской области Владимир Бартеньев подал в отставку.