Военный суд в Ростове вынес приговор за публичные призывы к терактам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении Омара Исмаилова, которого обвиняли в публичных призывах к осуществлению терактов (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в июне 2024 года подсудимый, находясь в Стамбуле, разместил в интернете книги и публикации с высказываниями, в которых содержались призывы к совершению терактов. Суд назначил Омару Исмаилову четыре года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев