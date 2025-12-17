В Ростовской области ФСБ предотвратила теракт в колонии

Сотрудники УФСБ и ГУФСИН России по Ростовской области задержали трех заключенных — выходцев из Средней Азии, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 «Покушение на преступление» и ч. 2 ст. 205 УК России «Террористический акт». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о заключенных исправительной колонии №9 в Шахтах.

Сторонники запрещенной в России террористической организации, отбывая наказание в ИК, подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий. Но довести его до конца не успели, так как были задержаны силовиками.

В ходе обысков в камерах фигурантов были найдены и изъяты т.н. «заточки», лоскуты ткани с изображением, схожим с флагом террористической организации, мобильные телефоны, содержащие террористический контент.

Наталья Белоштейн