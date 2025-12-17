В Ростове не будет массовых мероприятий на Новый год и Рождество

Администрация Ростова-на-Дону не планирует проводить массовые мероприятия 31 декабря. Об этом сообщил Donday.ru со ссылкой на данные городского управления культуры. Массовых гуляний в столице региона не будет и на Рождество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Власти города отказались от массовых мероприятий в пользу елок в закрытых помещениях учреждений культуры.

В муниципалитете отказ связали с указом губернатора Ростовской области от 30 августа 2024 года, согласно которому в Ростовской области запрещено проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек.

Наталья Белоштейн