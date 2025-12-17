Три пассажирских Ту-214 в 2026 и строительство дублера Оренбургского тракта за 14 млрд рублей

Казанский авиазавод имени Горбунова планирует выпустить три пассажирских Ту-214 в 2026 году. Министр промторга Олег Коробченко заявил о проблемах с поставкой комплектующих. После модернизации производства завод сможет выпускать минимум 20 самолетов в год.

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Татарстане прогнозируется на уровне 110%. С начала года в республике отгружено товаров на сумму более 5 трлн руб. Министр промторга Олег Коробченко отметил прирост во всех сферах экономики, особенно в ВПК. В 2024 году индекс составлял 106% при объеме отгрузки 5,6 трлн руб.

Строительство части дублера Оренбургского тракта в Татарстане оценили в 14 млрд руб. из федерального бюджета. Общая стоимость проекта пока не рассчитана. В первую очередь планируется расширение участка Столбище — Атабаево до четырех полос. Дорога к М-12 будет шестиполосной.

Глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов объяснил снижение пассажиропотока воздушным транспортом на 42 тыс. человек частым введением режима беспилотной опасности. Пассажиропоток в аэропорту Казани снизился на 0,43%. В 2026 году планируется открытие нового терминала после реконструкции стоимостью 20 млрд руб.

В Татарстане за 11 месяцев 2025 года в Госжилинспекцию поступило более 22,5 тыс. заявлений по вопросам ЖКХ против 21,4 тыс. годом ранее. Почти половина жалоб касалась содержания общедомового имущества — 16,2 тыс. вопросов. Заметный рост показали жалобы на начисление платы — почти на 22% до 3 тыс.

Татарстан по итогам января-сентября 2025 года занял четвертое место среди регионов России по производству яиц — более 1,2 млрд штук. Лидером стала Ленинградская область с 2,7 млрд штук.

Анар Зейналов