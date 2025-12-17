Строительство части дублера Оренбургского тракта оценили в 14 млрд рублей

Строительство части дублера Оренбургского тракта в Татарстане оценили в 14 млрд руб. Общая стоимость проекта пока не рассчитана. Об этом журналистам сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«На сегодняшний день те проекты, которые мы уже проработали, — это примерно 14 млрд руб. Мы видим, что нужно делать. А общую сумму, чтобы зайти внутрь Казани, мы еще не рассчитывали», — заявил министр. Речь идет о федеральном финансировании.

В первую очередь планируется реконструкция дорог, которые необходимо расширить. Участок Столбище — Атабаево нужно расширить до четырех полос. Завершена реконструкция развязки в сторону Борового Матюшина. Следующим этапом станет расширение дороги в сторону села Усады.

Фарит Ханифов отметил, что работы проводятся на участках, где не требуется согласование с экспертами по экологии и лесному хозяйству. Вариант трассировки выбран, сейчас приступают к детальному проектированию.

Министр также сообщил, что рассматривались три варианта трассы. Одобрение получил проект Института пространственного планирования Татарстана, который ведет к М-12. Дорога будет шестиполосной. Общественные организации, экологи и лесники смогут принять участие в проектировании рабочей документации.

Анар Зейналов