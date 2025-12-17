Глава Минтранса Татарстана объяснил снижение пассажиропотока беспилотной опасностью

Глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов объяснил снижение пассажиропотока воздушным транспортом в республику частым введением режима беспилотной опасности. Об этом господин Ханифов заявил в ходе пресс-конференции.

По данным министерства, по сравнению с 10 месяцами 2024 года пассажиропоток воздушным транспортом снизился на 42 тыс. человек. Положительный показатель числа туристов был зафиксирован только в аэропорте Бугульмы. Пассажиропоток в воздушной гавани Казани снизился на 0,43%.

Фарит Ханифов также заявил, что в следующем году планируется открытие нового терминала аэропорта Казани.

«Мы его отреконструируем. Сделаем наконец супер-пупер ремонт ала бирсэ („дай бог“ с татарского — прим. „Ъ Волга-Урал“). И нам будет не стыдно, наверное, вот иногда упреки слышать от наших международных друзей: „Что ж вы, Казань-то, а международный терминал такой“», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что на строительство объекта было выделено 20 млрд руб.

Диана Соловьёва