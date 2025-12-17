Индекс промпроизводства в Татарстане в 2025 году может составить 110%

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Татарстане прогнозируется на уровне 110%. Об этом рассказал глава Минпромторга республики Олег Коробченко в интервью «Татар-информ».

С начала 2025 года в Татарстане было отгружено и произведено товаров на общую сумму более 5 трлн руб. Олег Коробченко отметил, что прирост наблюдается во всех сферах экономики, особенно в военно-промышленном комплексе (ВПК) в связи с проведением СВО.

В прошлом году индекс промышленного производства в Татарстане составил 106%, в республике было отгружено товаров на сумму 5,6 трлн руб.

Диана Соловьёва