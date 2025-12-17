В 2026 году Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (филиал «Туполев») планирует выпустить три пассажирских самолета Ту-214. Об этом рассказал глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко в интервью «Татар-информу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский авиационный завод планирует выпустить три Ту-214 в 2026 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Казанский авиационный завод планирует выпустить три Ту-214 в 2026 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр отметил, что на производстве есть проблемы с поставкой комплектующих. Планируется, что после модернизации производства завод сможет выпускать минимум 20 самолетов в год.

«Многие говорят: „Вы так об этом уже три года говорите“. Представьте, чтобы запустить весь этот маховик, нужно перестроить производство, пересмотреть подготовку производства под цикл 20 комплектов комплектующих», — заявил Олег Коробченко.

Ранее стало известно, что «Туполев» готов к заключению новых контрактов на поставку Ту-214 только после 2027 года. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что выпуск самолетов планируют увеличить до 20 единиц в год к 2028–2029 годам.

Диана Соловьёва