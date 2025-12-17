Защита уральского медика обжаловала штраф за поиск экстремистских материалов

Защита уральского медика Сергея Глухих обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 3 тыс. руб. за поиск экстремистской информации, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Сергей Барсуков.

Фото: судебный участок №2 Красногорского района Каменска-Уральского

«Вопросов по делу очень много. Не ясно, каким образом определена подсудность? Почему суд принял за основу показания двух свидетелей, участвующих в качестве понятых в осмотре телефона в здании местного отдела ФСБ, когда эти граждане признались, что телефон не видели, а осматривали лишь картинки с изображением телефона и якобы изображений экстремистского характера? Чувствуется подневольность судьи, вынесшей такое решение. Учитывая, что правосудие в нашей стране независимым назвать сложно, все это остается в формальном режиме, тем не менее надеемся на победу»,— прокомментировал Сергей Барсуков.

По словам господина Барсукова, в ходе судебного заседания выяснилось, что информация о поиске экстремистских материалов поступила в отдел полиции № 23 от неизвестного лица. При этом, по словам Барсукова, в материалах дела отсутствует информация о предпринятых полицией мерах по установлению личности сообщившего.

Напомним, 10 декабря, суд назначил 20-летнему медику Сергею Глухих административный штраф за поиск экстремистской информации (ст. 13.53 КоАП РФ). Это первое судебное решение в России по данной статье.

Протокол был составлен 6 ноября. Как рассказал «Ъ-Урал» адвокат Сергей Барсуков, его доверитель, работающий медиком, 24 сентября ехал в автобусе и ожидая своей остановки, он якобы просматривал статьи в интернете, где наткнулся на материалы об украинском нацбатальоне «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и «Русском добровольческом корпусе» (признан в России террористической организацией и запрещен). Через 15 минут после поиска контента ему позвонили из Федеральной службы безопасности.

Адвокат настаивал на том, что Глухих искал материалы исключительно из любопытства, но сотрудник полиции на суде заявила, что молодой человек с 2022 года интересуется террористическими организациями. Свою вину медик не признал.

Артем Путилов, Полина Бабинцева