Первый в РФ штраф за поиск экстремистских материалов назначили уральскому медику

Мировой судья судебного участка №2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского (Свердловская область) назначил Сергею Глухих штраф в размере 3 тыс. руб. за поиск экстремистской информации (ст. 13.53 КоАП РФ), сообщил «Ъ-Урал» адвокат Сергей Барсуков. Это первое судебное решение в России по данной статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, протокол составили 6 ноября. Как рассказал «Ъ-Урал» адвокат Сергей Барсуков, его доверитель, работающий медиком, 24 сентября ехал в одном из автобусов города. Ожидая своей остановки, он просматривал записи и посты в интернете, где наткнулся на информацию об украинском нацбатальоне «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и «Русском добровольческом корпусе» (признан в России террористической организацией и запрещен). По словам адвоката, представители ФСБ позвонили Глухих уже через 15 минут.

Ближе к вечеру сотрудники ФСБ приехали к Сергею Глухих и получили признательные показания. Господин Барсуков уверен, что на его подзащитного оказывали психологическое давление. Кроме того, в материалах дела, настаивает он, отсутствуют доказательства, подтверждающие, что правонарушение было совершено умышленно: там имеется только протокол допроса с признательными показаниями и «несколько картинок с символами запрещенных организаций».

Позже, на заседании суда, мировой судья удовлетворил ходатайство защиты и вернул протокол в полицию для устранения выявленных недочетов.

В правках уже приводится описание экстремистского материала, к которому фигурант получил доступ в результате поиска: «Графическое изображение шеврона батальона "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ), состоящего из надписи «АЗОВ», знака «Волчий крюк», белого знака «черное солнце», белого знака «вольфсангель» (внесены в перечень экстремистских материалов)».

Артем Путилов