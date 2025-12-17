Предварительное заседание по делу ЦБ против Euroclear состоится 16 января

Предварительное судебное заседание по иску Центробанка (ЦБ) к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,2 трлн руб. назначено на 16 января. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Москвы.

11 декабря Совет Евросоюза (ЕС) одобрил бессрочную блокировку суверенных активов России. Против этого выступают семь стран ЕС: Бельгия, Венгрия, Словакия, а также Италия, Болгария, Мальта и Чехия. 12 декабря ЦБ подал заявление в арбитраж, потребовав компенсации убытков, связанных с заморозкой российских активов.

В пресс-службе ЦБ РФ сообщили «Ъ», что сумма иска складывается, исходя из трех факторов: заблокированные российские активы, средства ЦБ и упущенная выгода от этих средств. Агентство Fitch не исключило снижения рейтинга Euroclear в случае изъятия активов России.

Подробности — в материале «Ъ» «Банк России взял курс на арбитраж».