Fitch не исключило снижения рейтинга Euroclear в случае изъятия активов России

Рейтинговое агентство Fitch поместило бельгийский банк Euroclear в категорию «Rating Watch Negative» («под наблюдением с негативными ожиданиями»). Это связано с тем, что ЕС планирует использовать замороженные в Euroclear активы Банка России (около €210 млрд) для финансирования Украины.

Под наблюдение взяты долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Euroclear Bank и Euroclear Holding (AA), краткосрочный рейтинг (F1+), а также рейтинги долговых обязательств. Агентство указывает на растущую, хотя пока еще низкую, вероятность проблем с платежеспособностью Euroclear, если обязательства перед ЦБ РФ придется исполнять.

При этом базовый сценарий Fitch предполагает, что в случае реализации плана ЕС для Euroclear будут созданы защитные механизмы, позволяющие сохранить текущий высокий рейтинг.

11 декабря Совет ЕС утвердил решение о бессрочной блокировке российских активов. Еврокомиссия надеется добиться на саммите политического решения об их использовании в интересах Украины. По информации Euractiv, семь стран ЕС выступили против конфискации активов — среди них Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.