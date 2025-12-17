На НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар после падения БПЛА

Обломки украинского беспилотника упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, вызвав возгорание оборудования на площади 100 кв. м. Пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате инцидента загорелись технологическое оборудование и трубопровод, огонь оперативно потушили. Жертв среди персонала предприятия не зафиксировано.

В Славянском и Красноармейском районах Краснодарского края осколки дронов ранили двух человек и нанесли урон жилым зданиям. Пострадавших от ночного налета беспилотников санитарная авиация доставит в Краснодар.

Следственный комитет России намерен расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований против мирных жителей Херсонской области и Кубани. Ведомство установит обстоятельства происшествий и лиц, причастных к совершению преступлений.

Как писал «Ъ-Кубань», дежурные средства противоввоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат над Краснодарским краем. Над регионами России и акваториями морей было нейтрализовано 94 БПЛА.

Анна Гречко