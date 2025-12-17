Пострадавших в результате ночной атаки БПЛА санавиацией доставят в Краснодар

В Славянском районе Краснодарского края в ночь на 17 декабря в результате атаки беспилотников пострадали два человека. По данным вице-губернатора Александра Руденко, пострадавшие были госпитализированы в Славянскую центральную районную больницу, в настоящее время санавиацией готовится их перевод в краевую клиническую больницу № 1 имени С. В. Очаповского.

Из-за нарушений в работе систем жизнеобеспечения приостановлена деятельность 21 детского сада и трех школ, где отсутствуют водо-, электро- и теплоснабжение. Еще пять школ работают по ступенчатому расписанию.

В Славянском электротехнологическом техникуме повреждений и пострадавших не зафиксировано, однако временно отсутствуют водоснабжение и отопление. Электроснабжение было восстановлено к 6:30. Решается вопрос об организации питания для 123 студентов, проживающих в общежитии.

Власти сообщили, что выполнение учебных программ в школах и техникуме будет обеспечено за счет уплотнения учебного графика. Ситуация находится на контроле, пострадавшим и учреждениям оказывается необходимая помощь.

Вячеслав Рыжков