На Кубани два человека ранены в результате атаки украинских БПЛА

В Краснодарском крае обломки беспилотников ранили двух человек и нанесли ущерб жилым домам в Славянском и Красноармейском районах. Об этом сообщили утром 17 декабря в оперативном штабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Славянском районе пострадали два человека. Раненых доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Фрагменты дронов обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный. В жилищах разрушены кровли и выбиты окна. В районном центре зафиксированы повреждения электрических сетей. Всего повреждения получили не менее пяти частных домов.

В Красноармейском районе осколки беспилотников нашли по девяти адресам. Пострадавших нет. Обломки упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. Повреждены окна и двери частных домов, хозяйственные постройки, навес, гараж и складское помещение.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Наталья Решетняк