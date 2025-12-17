СКР начал расследование после атаки БПЛА на Краснодарский край и Херсон

Следственный комитет России начал расследование преступных действий украинских вооруженных формирований после атак беспилотников на мирных жителей в Херсонской области и Краснодарском крае. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В селе Тополевка Херсонской области пострадал один человек в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю, сообщили местные власти. В Славянском районе Краснодарского края при атаке украинского БПЛА получили ранения два человека.

Кроме того, в Славянском районе беспилотники повредили две высоковольтные линии электропередачи. Из-за падения обломков без электроснабжения остались около 38,8 тыс. человек. На место выехали пять аварийных бригад — 20 специалистов и 5 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Краснодарским краем. Всего над регионами России и акваториями морей было нейтрализовано 94 БПЛА.

Анна Гречко