Главные новости к утру 17 декабря

Дональд Трамп приказал ввести полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Вместе с этим он объявил нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией.

Warner Bros. Discovery порекомендует своим акционерам отклонить последнее предложение Paramount о поглощении конгломерата, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вместо этого компания планирует рекомендовать поддержать сделку с Netflix.

В австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto отказались признавать решение Арбитражного суда Калининградской области, который взыскал с нее почти 105 млрд руб. в пользу российской компании «Русал».

Двое человек пострадали во время ночного налета БПЛА на Краснодарский край. Несколько жилых домов были повреждены, сообщили в местном оперштабе.

США полностью ограничат въезд для граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана, Сирии, Лаоса и Сьерра-Леоне. Причиной Белый дом указывает «хронические недостатки» этих государств в области проверки личности и обмена информацией с США, коррупцию, ненадежные системы документирования.