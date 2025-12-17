США полностью ограничат въезд в страну для граждан семи стран

Президент США Дональд Трамп подписал документ, полностью запрещающую въезд в США для граждан семи стран. Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Белого дома, частичные ограничения также вводятся для граждан еще 16 государств.

Полный запрет с 1 января 2026 года коснется граждан:

Буркина-Фасо;

Лаоса;

Мали;

Нигера;

Сьерра-Леоне;

Южного Судана;

Сирии.

Кроме того, полный запрет распространяется на лиц, путешествующих по проездным документам, выданным Палестинской автономией.

Новые частичные ограничения (на получение иммиграционных, туристических, студенческих и рабочих виз) вводятся для граждан еще 16 стран: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.

Причиной Белый дом указывает «хронические недостатки» этих государств в области проверки личности и обмена информацией с США, коррупцию, ненадежные системы документирования, частое нелегальное пребывание в США их граждан, а также высокий уровень терроризма в некоторых из стран.