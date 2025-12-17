Rio Tinto не признала решение суда взыскать с нее 105 млрд руб. в пользу «Русала»

В австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto отказались признавать решение Арбитражного суда Калининградской области, который взыскал с нее почти 105 млрд руб. в пользу компании «Русал» (MOEX: RUAL).

«Мы категорически отвергаем судебный процесс, инициированный в России, из-за злоупотребления процессуальными правами и будем решительно отстаивать свою позицию»,— заявил «Ведомостям» представитель зарубежной организации.

Решение о взыскании было вынесено 10 декабря. Дело рассматривалось в закрытом режиме, однако, как следует из списка участников, спор мог касаться австралийской Queensland Alumina Limited (QAL), управляющей глиноземным заводом в Гладстоне, в котором «Русалу» принадлежало 20%, а Rio Tinto — 80%. В апреле 2022 года QAL, следуя австралийским санкциям, лишила российскую компанию права на переработку продукции на своем заводе, что исключило участие компании в проекте. «Русал» пытался оспорить отказ структур Rio Tinto от поставок глинозема с QAL в австралийском суде, но проиграл.

Решение суда может стать предметом торга в переговорах «Русала» с Rio Tinto, считают юристы. Управляющий партнер «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов полагает, что «Русал» и Rio Tinto могут постепенно прийти к формуле обмена активами, когда российская компания получит какой-либо актив Rio Tinto в качестве компенсации за потерю 20% доли в QAL.

