Совет директоров Warner Bros. предложит отклонить сделку с Paramount о покупке

Warner Bros. Discovery сегодня порекомендует своим акционерам отклонить последнее предложение Paramount о покупке конгломерата, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Вместо этого компания планирует рекомендовать поддержать сделку с Netflix. Предложение Paramount истекает 8 января.

Руководство компании настаивает на сделке с Netflix, несмотря на то что стриминговый сервис предлагает $27,75 за акцию наличными против $30 за акцию наличными, которые предлагает Paramount. Предложение Netflix ограничивается покупкой киностудии Warner Bros., HBO Max и канала HBO. Paramount же предлагает выкупить весь конгломерат.

Предложение от Netflix поступило 5 декабря, стороны договорились заключить сделку за $82,7 млрд. 8 декабря о планах приобрести Warner Bros. также сообщил Paramount и предложил на $18 млрд больше. Как утверждала WSJ, глава Paramount Дэвид Эллисон обещал Белому дому внести «радикальные изменения» в работу телеканала CNN, если в администрации президента поддержат попытку поглотить Warner Bros.